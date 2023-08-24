Мороженое с мухомором могут попробовать жители Хабаровска Фото: минтуризма Хабаровского края

В Хабаровске проходит второй туристический форум «Открой Дальний Восток». Он продлится до 26 августа, и для жителей и гостей региона придумали разнообразную программу с мастер-классами и дегустацией.

Так, одним из блюд станет любимое многими холодное лакомство - мороженое. Его будет много и разного: с клеточным соком пихты, с брусникой, клюквой и даже с мухоморами.

- Продегустировать сорта холодного лакомства, которые производят в Хабаровском крае, могут гости II Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток». Угощение пользуется большим спросом, - сказали в министерстве туризма Хабаровского края.

Местный производитель мороженого принимает участие в развитии промышленного туризма в регионе - он проводит экскурсии на мини-завод, где можно продегустировать продукцию и узнать много интересного об этапах ее производства. Эти мероприятия приводят в восторг как детей, так и взрослых.

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