Находился на дороге: бикинец погиб под колесами «Тойоты» на федеральной трассе

Жителя Хабаровского края насмерть сбили на трассе во Владивосток Фото: прокуратура Хабаровского края

Вечером 23 августа на федеральной трассе «Хабаровск-Владивосток» произошла смертельная авария. В прокуратуре региона рассказали некоторые подробности.

Оказалось, что на мужчину наехал автомобиль Toyota Tundra. Говорят, что тот находился на проезжей части. Просто ли он шел посреди дороги или был там при других обстоятельствах, не известно. Ясно одно: 63-летний житель Бикина погиб.

Правоохранительные органы начали проверку. Ее контролирует прокуратура.

- Бикинская городская прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, - рассказали в надзорном органе Хабаровского края.

Пока других подробностей аварии нет. Неизвестно, кто сидел за рулем иномарки, при каких обстоятельствах произошло дорожно-транспортное происшествие: была ли это вина водителя, вероятно, не справившегося с управлением, или пешехода, внезапно вышедшего на дорогу, пока неизвестно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.