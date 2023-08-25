Больше погибших и несовершеннолетних: статистика по ДТП в Хабаровском крае

Число аварий выросло в Хабаровском крае Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый зампрокурора Хабаровского края Сергей Лубенец провел совещание по вопросам безопасности дорожного движения. Было отмечено, что в регионе выросло количество аварий, в том числе с погибшими и пострадавшими.

- За семь месяцев 2023 число ДТП увеличилось на 1,2 процента. В авариях погибли 77 человек, что на 1,3 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший рост числа ДТП - в районах имени Лазо (на 72,2 процента), Комсомольском (рост на 66,7 процента), Тугуро-Чумиканском и Ульчском (рост на 83,3 процента). Количество погибших увеличилось в Комсомольске на 37,5 процента, Тугуро-Чумиканском и Хабаровском районах - на 100 и 9,1 процента соответственно, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Печальная статистика отмечается и среди аварий с участием несовершеннолетних. Их число выросло на 14,7 процента. Пострадало почти на 27 процентов больше детей. В ходе проверок прокуроры выявили больше 1,6 тысячи нарушений, вынесли 370 представлений и направили в суд около 300 исков. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 164 человека.

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