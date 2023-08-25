Добровольцы пройдут профессиональную военно-спортивную подготовку в Хабаровске Фото: Министерство спорта Хабаровского края

Правительство Хабаровского края и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания молодежи. По поручению губернатора региона Михаила Дегтярева развитие филиала учреждения включено в стратегию развития края до 2026 года и в опорный проект «Дорога молодым».

- Наш край стал одним из 12 регионов, где первыми появились такие центры. В нашем филиале уже проходят обучение более 300 подростков 14-18 лет. Они не только изучают теорию, но и приобретают практические навыки. Осенью ребята станут первыми выпускниками этой программы, - сказал Михаил Дегтярев.

Поступить на обучение могут все желающие. Программа бесплатная. Можно выбрать одно из направлений: военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание подростков или обучение граждан, желающих поступить на службу в ВС РФ.

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