Ехал слишком близко: хабаровчанин пострадал в ДТП на Краснореченской

Мужчина попал в больницу после аварии в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Днем 25 августа в Хабаровске произошла авария, в которой травмы получил человек. На улице Краснореченской столкнулись две иномарки. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

- Водитель, управляя транспортным средством Toyota Vitz со стороны улицы Флегонтова в сторону улицы Индустриальной в районе дома №163 по Краснореченской не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Nissan Atlas, - сообщили в городском ГИБДД.

В итоге водитель «Ниссана» от столкновения получил травмы – вероятно, от силы удара стукнулся о руль. Его увезли в больницу на обследование. О состоянии мужчины ничего не сообщается.

В ГИБДД автолюбителям напомнили о соблюдении дистанции. Там отметили, что она должна быть такой, чтобы избежать столкновения в случае нештатных ситуаций.

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