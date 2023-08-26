Двое человек погибли в ДТП под Хабаровском 25 августа

Первая смертельная авария произошла на 16 километре трассы «Обход поселка Красная речка-село Казакевичево». Фото: Госавтоинспекция региона

В Хабаровском районе произошло сразу две смертельных аварии 25 августа. В обеих жертвами стали пешеходы. По данным ДТП проводятся проверки.

Первая авария произошла на 16 километре трассы «Обход поселка Красная речка-село Казакевичево». 70-летний водитель «Митсубиси Паджеро Спорт» ехал в сторону села Бычиха. В этот момент дорогу переходил 62-летний пешеход. Иномарка сбила мужчину, он умер до приезда скорой помощи.

Второе ДТП случилось в квартале Изумрудный села Ракитное. Предварительно, 60-летний мужчина на « Тойота Хайлюкс Сурф» ехал с улицы Школьной в сторону села Гаровка-1. Водитель также сбил пешехода, который скончался до прибытия врачей.

Второе ДТП случилось в квартале Изумрудный села Ракитное. Фото: Госавтоинспекция региона

- Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Участники дорожного движения, будьте предельно внимательны и осторожны. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, - прокомментировали в отделении пропаганды госавтоинспекции Хабаровского края.

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