Жителям региона стоит готовиться к похолоданию Фото: Александра ШОПЕНКО

Жителям краевой столицы стоит готовиться к похолоданию. Погода в Хабаровске 27 августа приблизится к осенним значениям. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.

Прогноз в Хабаровске 27 августа говорит о том, что существенных осадков не ожидается. Но температура ночью будет около +12+14 градусов. Днем столбики термометров покажут +18+20 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.

В южных районах без существенных осадков. Температура ночью будет около +13+18 градусов. Днем - от +19 до +23 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду.

Без существенных осадков будет и в центральных районах. Температура ночью +5+13 градусов. Температура днем будет в районе +14+22 градусов. Ветер северный 4-13 метров в секунду.

На севере края также без существенных осадков. Температура ночью +5+12 градусов. Днем воздух прогреется до +15+22 градусов. Ветер различных направлений 4-10 метров в секунду.

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