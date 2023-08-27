Трое погибли, семеро пострадали: в Хабаровском крае за сутки произошло 9 аварий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшую субботу на дорогах Хабаровского края произошло 9 автоаварий с погибшими и пострадавшими. Три человека скончались, еще семеро получили травмы. По данным Госавтоинспекции региона, всего за один день в крае 335 человек нарушили правила дорожного движения.

12 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Четверо из них зафиксированы в краевой столице. Еще 23 водителя не пропустили пешеходов, 29 автомобилистов не пристегнулись ремнями безопасности.

Водителей и пешеходов призывают строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций и не подвергать опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

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