Трое погибли, семеро пострадали: в Хабаровском крае за сутки произошло 9 аварий
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
За минувшую субботу на дорогах Хабаровского края произошло 9 автоаварий с погибшими и пострадавшими. Три человека скончались, еще семеро получили травмы. По данным Госавтоинспекции региона, всего за один день в крае 335 человек нарушили правила дорожного движения.
12 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Четверо из них зафиксированы в краевой столице. Еще 23 водителя не пропустили пешеходов, 29 автомобилистов не пристегнулись ремнями безопасности.
Водителей и пешеходов призывают строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций и не подвергать опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения.
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