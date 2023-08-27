Без особых сюрпризов: погода стабилизируется в Хабаровске с начала новой рабочей недели Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Последняя летняя рабочая неделя в Хабаровске начнется без особых сюрпризов от погоды. Днем в городе температура поднимется максимум до 23 градусов выше ноля. Существенных осадков в понедельник 28 августа в Хабаровске не прогнозируется. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

- В южных районах – без существенных осадков, температура ночью от + 10 до +13 градусов, температура днем от +19 до +25 градусов, ветер северный 4-9 метров в секунду. В центральных районах – без существенных осадков, температура ночью от +7 до +13, температура днем от +14 до +25 градусов, ветер северный 4-13 метров в секунду, - сообщили в МЧС.

На севере региона дождя тоже не ожидается, при это, температура воздуха будет выше, чем на юге, до + 26 градусов днем.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.