Смертность снизилась в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае снизилась смертность. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Бойченко. Специалисты подсчитали показатели за прошедшие семь месяцев и сравнили их с тем же периодом прошлого года и допандемийного 2019-го. Так, за год смертность снизилась на 11 процентов, а за четыре года - на шесть.

- Среди основных причин - болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины и болезни органов пищеварения, - рассказал Юрий Бойченко.

Если смотреть на динамику числа умерших по регионам России, которую опубликовали по данным на 24 августа, то в Хабаровском крае этот показатель уменьшился на 5,9 процента, тогда как по всей стране - на 3,8 процента.

В целом смертность снижалась в течение всего периода времени. Примерно к тем же выводам специалисты пришли и после подведения итогов первого полугодия.

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