Больше 30 площадок откроются на форуме предпринимателей в Хабаровске Фото: Михаил Дегтярев

В Хабаровске пройдет Пятый Дальневосточный форум предпринимателей. В эти дни организаторы подготовили обширную программу. На площадках спикеры обсудят с бизнесменами разные темы: поворот на Восток, новую стратегию развития, поддержку экспорта, работу с крупным бизнесом и многое другое. Всего будут работать 32 площадки.

Форум запланирован на 8-9 сентября. Впервые он совместит в себе два формата: экспортный и предпринимательский. Приурочат мероприятие к Восточному экономическому форуму, который состоится с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Если на ВЭФ поговорят о развитии крупных компаний, то в Хабаровске время уделят малым и средним.

- Экономика развернулась на Восток, и ДФО стал неотъемлемой частью этого нового будущего страны. Поэтому именно здесь в преддверии ВЭФ мы проводим предпринимательский форум, предоставляя площадку для обсуждения актуальных вопросов развития малого и среднего бизнеса всем сторонам: от чиновников, формирующих экономическую повестку в отношении малого бизнеса, до банков и международных партнеров, - рассказала первый замминистра экономического развития края Валентина Филоненко.

На форуме примут участие больше двух тысяч человек из разных уголков страны. За два дня обсудят немало тем. В первый день откроются 13 площадок.

Основным событием станет сессия «Дальний Восток: внешнеторговый ключ России к Азии», которая пройдет 9 сентября. В ней примут участие представители разных компаний и даже регионов и стран. В этот же день наградят экспортеров года, а также 8 числа обсудят вопросы по развитию и поддержке экспортной деятельности.

Форум проводят в Хабаровском крае с 2016 года, в этом году на нем выступят не только эксперты из разных регионов России, но и из дружественных стран.

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