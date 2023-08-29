Пункт пропуска «Покровка» затопило в Хабаровске Фото: минтранс Хабаровского края

Хабаровчане снова не могут отправиться на отдых в Китай. И дело не в том, что границы опять закрыли. По данным регионального минтранса, затопило пункт пропуска «Покровка». Его причал находится в воде, так что работу пришлось приостановить.

- На сегодняшний день уровень воды реки Уссури превышает 3,18 метра. Возобновление перевозок через пункт пропуска возможно после снижения уровня воды до отметки не более 2,9 метра, - пояснили в министерстве транспорта Хабаровского края.

Пункт пропуска и так закрыт с 24 августа. Когда он откроется - пока неизвестно: предугадать, в какие именно даты сойдет вода, специалисты не могут. Представители министерства пообещали сообщить о возобновлении поездок дополнительно. Между тем гидрологи продолжают следить за обстановкой на реках и мониторить ситуацию.

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