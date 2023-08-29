Темпы строительства жилья выросли на 17 процентов в Хабаровском крае Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел заседание президиума правительства региона, темой которого стала реализация приоритетных объектов капитального строительства и возведение жилья. Главе края доложили, что по итогам семи месяцев 2023 года было ведено 261,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 17,3 процента больше, чем за тот же срок 2022-го.

- Динамика хорошая. К этому я добавлю показатели подрядных работ в целом по краю. За первое полугодие они составили 75,5 миллиарда рублей, на 64 процента больше, чем в прошлом году. Большие проекты и крупные стройки приводят к тому, что экономика насыщается средствами, подрядчики зарабатывают, объемы растут. Но будет еще больше, - сказал Михаил Дегтярев.

Со стороны регионального минстроя в 2023 году введены в эксплуатацию несколько социально значимых объектов: центр культурного развития в Николаевске, поликлиника для детского населения в Прибрежном микрорайоне Хабаровска, четвертый этап регионального центра спорта в Комсомольске и четыре ФАПа в селах Восход, Федоровка, Пушкино и Марусино. Уже в следующем месяце сдадут ФАП в Быстринске Ульчского района. В поселках Решающий и Шереметьево пункты появятся в ноябре. Строятся ФАПы в поселке Харпичан, в Кругликово. В селе Уська-Орочская подрядчик планирует начать работы в сентябре.

По словам губернатора, в целом в регионе сейчас строятся 95 объектов почти на 26 миллиардов рублей. Процент освоения федеральных средств превысил 37 процентов. Годом ранее этот показатель составил 28 процентов.

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