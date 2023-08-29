Продажу авиабилетов в Николаевск открыли в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из крупных авиакомпаний открыла продажу билетов на рейсы из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск до конца текущего года. С 29 октября по 31 декабря самолеты DHC-8-Q400 будут летать каждый день. Стоимость билета в одну сторону составит 9358 рублей.

Жители Хабаровского края могут приобрести билеты и со скидкой: на маршруте работает программа субсидированных перевозок.

Например, хабаровчане в возрасте от 12 до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, а также инвалиды первой группы, дети-инвалиды и их сопровождающие могут улететь за 4679 рублей. Но количество мест по тарифу ограничено.

А те, кто постоянно проживает на территории Аяно-Майского, имени Полины Осипенко, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского и Охотского районов, могут улететь за 4,5 тысячи рублей. На момент оформления билета жить здесь нужно минимум год.

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