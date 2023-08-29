В доказательство - нож в спину: магаданец изрезал человека за просьбу поделиться топливом

За просьбу поделиться бензином житель Магадана с ножом накинулся на человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магаданской области осудили мужчину, который с ножом набросился на человека. Началось все с банальной просьбы водителя поделиться топливом на заправке и нежеланием другого давать что-то бесплатно. Магаданец решил проучить оппонента по-своему.

Все происходило в районе 1317 километра ФАД Р-504 «Колыма». Там некий мужчина обратился к 44-летнему водителю грузовика, жителю Ягодного, попросил подлить немного бензина. Тот отказался - то ли просьба прозвучала не так, то ли топлива у самого было мало, то ли просто не хотел. Неизвестно.

В итоге мужчины поругались. Словесная перепалка переросла в драку, в ход, помимо кулаков, пошло холодное оружие.

- Водитель грузового автомобиля нанес потерпевшему удар ножом, причинив тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Ему вынесли приговор: 2,5 года условно с испытательным сроком в три года.

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