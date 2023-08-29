Опасную конструкцию убирают в парке Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В хабаровском парке «Динамо» убирают опасную конструкцию. На месте пространства с заполненной водой чашей появится новая зона отдыха.

Сейчас подрядчики сушат площадку. Несколько лет назад местный бизнесмен хотел оборудовать тут водный аттракцион: раскопал котлован и уложил фундамент, а потом передумал. Так и простояло это место, после дождей утопая в грязной болотной воде. К тому же оно несет опасность для детей, которые могут забраться туда для игр.

Чтобы место не заполонялось мусором, его решили облагородить. Сейчас тут работает спецтехника, специалисты удаляют старые части постройки и устраивают дренажную систему.

- Затем будет плотная «подушка», сверху которой уложим покрытие для будущей зоны отдыха. Мы намерены подать заявки на грант от Президентского фонда культурных инициатив, а также в крупную государственную компанию на реализацию благотворительного проекта по малым архитектурным формам. У нас есть идея - воплотить в миниатюре семь чудес Хабаровского края. Также в планах установка детских горок, качелей, - рассказал директор МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска» Артем Оспанов.

В следующем году центральная аллея парка будет выдвинута на голосование объектов по благоустройству в 2025 году. Если хабаровчане выберут ее, то здесь появится красивое место отдыха.

В этом году парку исполняется 130 лет. Первую выставку здесь организовали в 1913 году в честь 300-летнего юбилея дома Романовых. Экспозиция расположилась на 38 гектарах и состояла из красивой ассамблеи и вырезных киосков, павильонов и выставочных залов.

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