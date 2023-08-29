300-метровую муаровую ленту развернули в Хабаровске фото: пресс-служба ВВО

Жители Хабаровска развернули в городе 300-метровую муаровую ленту. Участие в этом смогли принять все желающие, в том числе служащие по призыву, которые находятся в Хабаровске.

- В рамках окружного форума «Дальневосточная Победа» на набережной имени адмирала Невельского в Хабаровске состоялась масштабная акция по развертыванию 300-метровой муаровой ленты, - сказали в пресс-службе ВВО.

Форум - инициатива молодежи Хабаровска. Таким образом они хотят сохранить историческое наследие и не допустить распространения фейков о нем, а также о вкладе советских солдат в победу во Второй мировой войне. Мероприятие проводят как раз в преддверии окончания одной из самых масштабных войн в истории страны. В этом году 3 сентября исполнится ровно 78 лет с того дня, когда была побеждена милитаристская Япония.

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