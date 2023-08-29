Первый полет совершил первый созданный в Хабаровском крае самолет Фото: объединенная авиастроительная компания

Недавно созданный образец российского самолета SJ-100, который собрали в Комсомольске-на-Амуре, совершил свой первый полет. Во время испытания проверили его стабильную работу, управляемость и устойчивость. Этот борт полностью создан из деталей отечественного производства.

Управляли «Суперджетом» летчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев вместе с инженером-испытателем Денисом Велижаниным. Они летали на нем 54 минуты, поднялись в высоту до трех тысяч метров и разогнались до 343 километров в час. Специалисты проверили, насколько авиасудно устойчиво и управляемо, как хорошо работает автоматическое регулирование давления в кабине, а потом испытатели посадили борт «на облако».

- Первый полет «Суперджета», созданного по программе импортозамещения систем и компонентов - успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей. Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования, противопожарной защиты и многие другие, - сказал зампред Правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Всего на самолете заменили порядка 40 систем. Правда, в нем установили франко-российские двигатели. Следующий самолет будут собирать уже с отечественными деталями. Дальше его планируется сертифицировать и начать серийные поставки в авиакомпании. Он предназначен для региональных перелетов. Для местных не подойдет - нужно иметь возможность взлетать и приземляться на грунтовых полосах. Несмотря на это, для местных авиастроителей это огромный шаг вперед.

Встретили самолет, заходящий на посадку в аэропорт, с оркестром.

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