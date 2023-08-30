Народную программу обсудили в Хабаровском крае Фото: пресс-служба Андрея Турчака

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил исполнение «Народной программы Единой России» с руководителем одной из политических партий Андреем Турчаком, который побывал в регионе с рабочим визитом. В документе указаны основные точки развития и вопросы, которые волнуют хабаровчан. Это строительство новых школ, открытие детских садов, модернизация больниц и поликлиник и многое другое.

- Включено большое количество объектов культуры, муниципальных объектов, домов культуры, национальных центров. Целая линейка спортивных объектов: это физкультурно-оздоровительные комплексы открытые и «умные» площадки. Долгие годы в социальную инфраструктуру ничего не вкладывалось. Для жителей это - как глоток свежего воздуха, - сказал Андрей Турчак.

Он отдельно поблагодарил главу региона за поддержку мобилизованных и их семей, отметив, что каждый вопрос он пропускает лично через себя.

Михаил Дегтярев же отметил, что в приоритете сейчас находится развитие социальной сферы. Сейчас в регионе строится одновременно семь школ - три в Хабаровске, по одной в Вяземском районе, Чегдомыне и Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровском районе готовится стройка учреждения на 500 мест. Также уделяется внимание развитию культуры: до конца года появится национально-культурный центр малых народов Севера в селе Ачан Амурского района, о котором очень просили люди.

Также обновляется первичное здравоохранение. Ремонт, стройка или реконструкция идут в 32 объектах. В этом году купили уже 170 единиц нового оборудования.

Также в крае одними из первых ввели выплату на социальную газификацию. Ее подняли до 150 тысяч рублей и распространили на семьи участников СВО. К слову, для них в регионе работает 17 центров поддержки. Поддержку получили также беженцы из Донбасса, регион помогает подшефному Дебальцево. Там в прошлом году открыли детсад, центр детского творчества и библиотеку. В этом появится школа и еще один детский сад. Туда поставляют транспорт и коммунальную технику.

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