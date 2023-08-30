Из-за энтеровирусной инфекции усилят контроль в школах Хабаровского края

Из-за энеровирусной инфекции усилят контроль в школах Хабаровского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже через день школьники Хабаровского края вновь сядут за парты. Однако в регионе продолжается рост энтеровирусной инфекции, регистрируются и массовые случаи. Глава российского ведомства Анна Попова заслушала доклады о ситуации в разных частях страны.

- В ряде регионов ситуация с энтеровирусной инфекцией остается достаточно напряженной. Так, массовые случаи наблюдаются в Свердловской области, Хабаровском крае, городах Севастополе и Москве, - сообщили в Роспотребнадзоре РФ.

Этим регионам поручили взять объекты риска на контроль. Нужно проверять качество утренних фильтров в школах и детских садах, разобщать большие коллективы, временно не проводить мероприятия, где будет много ребят.

Обсудили на совещании и ситуацию с ковидом. За последнюю неделю заболеваемость выросла, зарегистрировано больше четырех тысяч случаев, большинство из которых - штамма «Омикрон».

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