Алкоголь не будут продавать в Хабаровском крае 1 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Через несколько дней школьники Хабаровского края вновь сядут за парты. Для кого-то это будет первый раз, для кого-то - последний. Но отметить этот праздник можно будет только чаем с тортиком, так как алкоголь в этот день продавать не будут.

Традиционно запрет на продажу спиртного распространяется на несколько праздников, среди которых также День защиты детей, День молодежи и другие. Названные даты посвящены детям, их защите и воспитанию. Каждый год в эти дни купить в супермаркете можно любой напиток не крепче сока. Даже слабый алкоголь под строгим запретом. За нарушение закона ждет наказание. Причем и продавца, и покупателя, и руководство торговой точки.

Выпить можно будет разве что в предназначенных для этого местах, к которым относятся бары, рестораны или кафе. На них запрет не действует.

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