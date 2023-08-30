Первый медицинский фестиваль пройдет в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске пройдет первый медицинский фестиваль «Мы - здоровый край!» Его проведут 2 сентября на набережной у стадиона имени Ленина. Жители города смогут узнать все о здоровом образе жизни, поучаствовать в мастер-классах, а также пройти экспресс-обследование. Так, хабаровчане проверятся на рак, ВИЧ, холестерин и глюкозу. Врачи ответят на все вопросы и дадут рекомендации. И все это - абсолютно бесплатно.

- Жители и гости краевой столицы смогут бесплатно проверить родинки на наличие рака кожи, анонимно узнать свой ВИЧ-статус, проверить уровень общего холестерина и глюкозы и получить консультации специалистов. Запланированы выступления творческих коллективов города, общая гимнастика и многое другое, - рассказал замглавврача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Артем Москвин.

В этот же день также пройдут корпоративные спортивные игры среди медучреждений региона. Они проходят в этом году во второй раз, участие примут 19 организаций, среди которых больницы, поликлиники, станция переливания крови и другие организации, где работают медики. По шести видам спорта уже заявились 55 команд. На собственном примере они покажут, что вести здоровый образ жизни нужно. Посмотреть на состязания можно на легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина.

Тем, кто хочет посмотреть на соревнования и поболеть за любимых медиков, нужно быть на месте уже в 10 часов утра, а сам фестиваль продлится с 12:00 до 17:00. Посетить его можно совершенно бесплатно.

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