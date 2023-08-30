В Приморье закрыли трассу, ведущую в Хабаровск

В регионе затопило несколько населенных пунктов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморский край уже долгое время страдает от обильных осадков. В регионе затоплены дороги и целые населенные пункты, а прогнозы синоптиков не предвещают ничего хорошего.

Так, в регионе закрыли участок федеральной трассы А-37, который соединяет Владивосток и Хабаровск. Движение ограничено в районе Алексеевки и Кипарисово. Проехать можно, но в объезд через Раздольное, сообщает местный минтранс.

После обильных осадков несколько населенных пунктов отрезало от транспортного сообщения. Самая плохая ситуация - на юге. Совсем нельзя проехать в некоторые места Хасанского округа: Нерпа, Рыбак, Андреевка, Витязь, Рисовая Падь, Рязановка, Приморский и Безверхово. Во многих местах проблемы со связью, где-то нет электричества. В регионе объявили федеральный режим ЧС.

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