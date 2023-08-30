Улицу Дзержинского перекроют в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске ожидается еще одно перекрытие. Со 2 по 8 сентября в краевой столице закроют для движения улицу Дзержинского. Здесь будет проходить ремонт тепломагистрали.

- Замена сетей будет производиться в границах домов по улице Муравьева-Амурского, 38 и улице Дзержинского, 55. В связи с этим движение транспорта по улице Дзержинского будет ограничено в точках пересечения с Муравьева-Амурского, - рассказали в пресс-службе ДГК.

Именно здесь проходит тепломагистраль ТМ-25, которая является основной для подачи горячей воды в здания Центрального района.

За неделю перекрытия энергетикам нужно будет поменять 53 метра трубы диаметром 1000 миллиметров, при этом не вскрывая дорожное полотно. Осложняет работы рельеф участка, который затрудняет перетаскивание деталей. Сначала рабочим придется демонтировать старые коммуникации, а потом под большим уклоном протянуть новые. Отключать горячую воду в это время не будут, ее планируют подавать по обратному трубопроводу.

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