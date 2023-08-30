Дополнительные рейсы в Чумикан запустили в Хабаровске Фото: ХабАвиа

Компания «Хабаровские авиалинии» запустила дополнительные рейсы из Хабаровска в Чумикан на 10 сентября. Это следующее воскресенье. Продажа билетов уже стартовала.

- Субсидируемые рейсы 407Д и 408Д введены по просьбе администрации Тугуро-Чумиканского района для удовлетворения повышенного спроса на этом направлении, - рассказали представители авиакомпании.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне L-410. Купить билеты из краевого центра можно в кассах и на сайте «ХабАвиа». Продают их и в агентствах. А вот билеты из Чумикана продают только в кассах района.

Стоимость билета со скидкой в 50 процентов для пенсионеров и молодежи составляет 5 241 рубль. Это сумма без учета комиссионного сбора. А жители с регистрацией в Тугуро-Чумиканском районе могут купить взрослый билет за 4,5 тысячи и детский для ребят от двух до 12 лет за три тысячи рублей.

Самолет летит с пересадкой в Николаевске-на-Амуре. Из Хабаровска он вылетает в 09:35, садится в Николаевске в 11:45. В 12:30 отправляется из аэропорта и приземляется в Чумикане в 14 часов. Обратно он летит через 50 минут, садится в Николаевске в 16:20, через 50 минут вылетает, и в Хабаровске пассажиры будут уже в 19:25.

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