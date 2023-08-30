Автопробег «Безопасная дорога в школу» пройдет в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске пройдет автопробег «Безопасная дорога в школу». Традиционное мероприятие запланировано на 2 сентября. Участники поедут по маршруту «Площадь «Город воинской славы – поселок Корфовский – Хабаровск-47 – Хабаровск». Его посвятят 78-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая отмечается 3 сентября, и Дню знаний.

Во время своего небольшого путешествия участники возложат цветы к стелам, а также посетят выставку ретроавтомобилей. Кроме того, для них организуют полевую кухню, где накормят вкуснейшей солдатской кашей и напоят горячим чаем. Также запланированы соревнования и викторина на знание ПДД, в которой примут участие воспитанники детского мобильного автогородка «Лаборатория безопасности». Лучшие получат подарки и призы.

Собираться участники пробега начнут в 08: 30 на Станционной, 2. Их ждут у здания автошколы «Лидер-ДВ». А само мероприятие начнется с торжественного митинга. Он пройдет на площади «Город воинской славы» в 10: 00.

Пробег проводится, чтобы напомнить детям о правилах дорожного движения, научить их безопасному поведению на улицах города, а также избежать детского травматизма. Целью является и патриотическое воспитание.

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