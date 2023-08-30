О необходимости школьной формы рассказала министр образования Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края

Министр образования Хабаровского края Виктория Хлебникова провела прямой эфир в соцсетях. Она рассказала про начало нового учебного года, школьную форму и рабочие тетради. Трансляцию организовали в Центре управления регионом. С июля министру поступило больше 200 вопросов от хабаровчан. Например, мам и пап интересует: почему хотя бы выпускникам нельзя не носить школьную форму?

- В соответствии с законом об образовании есть требования, которые определены в каждом субъекте, и нами также разработан нормативный документ, в котором указано, что школьная форма - это обязательно деловой стиль одежды. И дальше в каждом образовательном учреждении принимаются решения, какие будут комплекты, цвета. Все это принимается коллегиально, в этом участвуют ребята и родители. Почему нельзя? Потому что такие правила, - сказала Виктория Хлебникова.

При этом она добавила, что ребята должны выглядеть соответствующе.

Кроме того, родителей волновали рабочие тетради. Их интересует, когда их включат в перечень и будут выдавать детям, чтобы не покупать их самостоятельно.

- Рабочие тетради - это учебное пособие и, действительно, при принятии решения педагога и при поддержке в целом педагогического коллектива по определению учебников и учебных пособий. Если принято решение, и пособие включено в перечень, то образовательное учреждение обязано обеспечить. Второй вариант, когда учитель предлагает их родителям для удобства, для использования в рамках внеурочной деятельности, - ответила министр образования.

Она также отметила, что никто не обязывает покупать тетради неукоснительно, у родителей есть право выбора.

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