Оплатить детсад маткапиталом могут жители Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Хабаровского края получили еще одну возможность потратить материнский капитал. Им разрешено оплатить средствами пособия услуги детского сада. По данным регионального правительства, это сделали уже 339 семей.

- Региональный материнский капитал, выплачиваемый при рождении второго ребенка, в этом году получили 1 450 семей. Средства можно потратить по трем направлениям: на образование, лечение и улучшение жилищных условий, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Чтобы потратить деньги регионального маткапитала на оплату детского сада, нужно обратиться в отдел соцподдержки по месту жительства. С собой нужно иметь паспорт и договор на оплату услуг.

За все время действия программы региональный маткапитал получили уже порядка 20 тысяч семей. На это власти направили около 1,6 миллиарда рублей.

Выплаты мамы и папы получают по национальному проекту «Демография».

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