Распределили роли и прятались: в Магадане поймали организаторов нелегального казино

Организаторов нелегального казино задержали в Магадане Фото: Даниил ОПАРИН

В столице Колымы следователи поймали компанию, которая незаконно проводила азартные игры. Против них завели уголовное дело.

- По версии следствия, несколько жителей Магадана объединились в организованную группу, распределили роли и, применяя меры конспирации, используя интернет, в 2022-2023 годах незаконно проводили азартные игры в нежилом помещении по проспекту Карла Маркса областного центра, получая доход от преступной деятельности, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

В заведении провели осмотр, обыски прошли в квартире каждого из подозреваемых, у них изъяли предметы, которые так или иначе использовались при организации нелегального казино. Сейчас следствие продолжается, правоохранители собирают доказательства против мужчин. Сколько им удалось заработать за это время, что шли незаконные игры, не уточняется.

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