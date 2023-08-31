Досрочные выборы мэра Хабаровска проведут на острове Большой Уссурийский Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В досрочном голосовании могут участвовать жители труднодоступных или отдаленных местностей региона. В Хабаровске к таким территориям относится остров Большой Уссурийский. Поэтому в одноименном поселке Уссурийский, расположенном в Индустриальном районе, выборы мэра города пройдут раньше 10 сентября. Бюллетени для голосования уже переданы в территориальную комиссию.

- Изготовленные избирательные бланки были переданы в территориальную избирательную комиссию Индустриального района 30 августа. При передаче был произведен пересчет бюллетеней, - рассказали в избирательной комиссии Хабаровского края.

Голосование для жителей поселка Уссурийский пройдет 2 сентября 2023 года. Участвовать в нем смогут те, кто имеет регистрацию на территории острова.

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