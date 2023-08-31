До неблагоприятных отметок могут подняться реки в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Спасатели Хабаровского края предупреждают жителей о том, что в реках Матай и Подхоренок уровни воды могут подняться до неблагоприятных отметок. Это результат дождей, которые прошли с 29 по 31 августа на юге региона. В целом вода может прибавить 30-50 сантиметров.
Так, 1-2 сентября река Матай у поселка Долми может достигнуть уровня 450-470 сантиметров, когда неблагоприятное явление - 420 сантиметров, а опасное - 550. Подхоренок у Дормидонтовки 2-4 сентября достигнет 490-510 сантиметров. Уровень неблагоприятного явления - 550 сантиметров.
- Возможно подтопление дорог, сельхозугодий, низких мест сел, расположенных в пойме реки, не защищенных дамбами. В Центре управления в кризисных ситуациях налажено тесное взаимодействие с гидрологами Дальневосточного УГМС, ведется обмен данными и постоянное уточнение обстановки с главами поселений и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Жителей региона просят соблюдать правила безопасности. Дачникам стоит уехать со своих участков, а вещи поднять с низких мест на возвышенности.
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