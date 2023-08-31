Пассажирское сообщение с Китаем на втором пункте пропуска возобновили в ЕАО Фото: таможня

В пункт пропуска «Нижнеленинское» в ЕАО пришло первое судно из Китая с пассажирами. Его оформили работники таможни. Сообщение по маршруту Нижнеленинское - Тунцзян возобновили 31 августа после перерыва больше, чем в три года. Это второе открывшееся сообщение с Китаем в ЕАО, первый пункт - Амурзет - заработал в июне этого года.

- В Нижнеленинское из Китая прибыли 10 граждан КНР. Обратно в Тунцзян отправились 16 пассажиров - все граждане КНР. На открывшемся маршруте будет курсировать одно пассажирское судно на 200 человек и грузопассажирский паром на 150 человек. Время в пути составляет 30-40 минут, - рассказали в пресс-службе таможни.

Оформление таможенники проводят шесть дней в неделю с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00. В период навигации пересечь границу можно на речных суднах и паромах, а в зимнее время - по ледовой переправе.

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