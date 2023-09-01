Достиг отметки в четыре метра: первые подтопления зафиксировали в Хабаровском крае

Дачные участки подтопило на островной территории в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае заметили первые подтопления территорий. Обстановку на особом контроле держат гидрологи и сотрудники МЧС. Особенно они обращают внимание на низменности - куда, в случае чего, в первую очередь пойдет вода. Это, к примеру, островная часть Хабаровска - острова Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. На утро 1 сентября уровень воды у краевого центра был на отметке 404 сантиметров.

Так, на Большом Уссурийском подтопило 20 дачных участков. На островах разлило протоки, вышли грунтовые воды. Специалисты обходят территории пешком и оценивают ситуацию с воздуха с помощью беспилотников.

- Согласно прогнозу Дальневосточного УГМС, в начале осени уровень воды на Амуре у Хабаровска поднимется до отметки 450-500 сантиметров при неблагоприятном явлении в 450 сантиметров. Многие люди, имеющие участки на острове, знают, какой уровень для их огородов критический, когда начинает топить. Поэтому тем, у кого наделы в низине, уже сейчас нужно собирать урожай, поднимать выше вещи. Предупреждаем, что во время паводка опасно находиться на дачах. Мы постоянно проводим рейды и напоминаем хабаровчанам об этом, - рассказал замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по гражданской обороне и защите населения Андрей Прокопенко.

Вода вышла на четыре дороги внутри Видного, Кедрово и Кукелево Вяземского района, а также Гайтер Комсомольского района. Проехать по ним можно, жилым домам ничего не угрожает.

В этом году паводок отличается от предыдущих. Вода идет не с Китая, ЕАО и Приамурья, а от реки Уссури из Приморья, которую залили дожди. Жителей региона просят вспомнить о личной безопасности и покинуть места, которые могут оказаться в воде.

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