Около 450 тысяч человек прошли диспансеризацию в Хабаровском крае Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Диспансеризация продолжается в Хабаровском крае. Обследование прошли уже около 450 тысяч человек. По плану посетить врача должны 700 тысяч жителей региона, среди которых 96 тысяч - профосмотры, 60 тысяч - обследование после перенесенного ковида.

- Плановое обследование нужно обязательно проводить людям от 18 до 39 лет. Делать это нужно как минимум один раз в три года, а затем - ежегодно. Главная задача всеобщей диспансеризации - ранняя диагностика уже проявившихся заболеваний, выявление и коррекция факторов риска их развития. При выявлении тех или иных изменений при первичном скрининге пациента направляют на уточняющую диагностику. Диспансеризация позволяет выявлять многие болезни на ранней стадии, проводить профилактические и лечебные мероприятия в полном объеме, что в итоге должно снизить смертность населения, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Обследование проходит абсолютно бесплатно. В этом году врачи ждут тех, кто родился в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годах, а также всех от 40 лет и старше. Для этого нужно обратиться к терапевту по месту прикрепления, который и выпишет направление. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.

Во время диспансеризации выявляются злокачественные новообразования, сахарный диабет, туберкулез, болезни органов дыхания и органов пищеварения. Даже если ничего не беспокоит, обследование организма все равно стоит пройти.

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