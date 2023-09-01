Больше 200 километров железной дороги проложили за 1,5 года в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Накануне губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посмотрел, как идет строительство Тихоокеанской железной дороги и угольного морского порта «Эльга» в Тугуро-Чумиканском районе. Это самая длинная железнодорожная магистраль в современной России, и работы идут по графику.

Михаил Дегтярев проверил ход строительства как сверху, облетев площадку на вертолете, так и на земле, пройдясь по будущим причалам порта. Также он проехал рядом с прокладываемыми рельсами от самого начала.

- Этот проект родился практически на салфетке в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. Первые рабочие сюда зашли уже в феврале 2022 года. Здесь была непроходимая тайга: ни порта, ни поселка - ничего. Прошло всего полтора года, а уже проложено больше 200 километров железной дороги, подготовлена насыпь для 350 километров путей, - рассказал Михаил Дегтярев.

На стройке работают больше трех тысяч человек. Это как жители Якутии, так и хабаровчане.

На терминале в работе четыре основные конструкции: защита от штормов и размывов и первый причал. Сейчас отсыпают площадку под второй причал и планируют создать место, где будут хранить уголь.

Дорога даст региону около четырех тысяч рабочих мест. Это первый частный пусть почти за 15 лет. Общий объем перевалки груза составит 30 миллионов тонн в год. Сюда вложили больше 120 миллиардов рублей.

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