Губернатор Хабаровского края показал свое детское фото с 1 сентября Фото: Михаил Дегтярев

В Хабаровске прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В этот день многие жители города ведут на них своих детей и вспоминают свой самый первый поход в школу. Исключением не стал и губернатор региона Михаил Дегтярев. Он отвел в школу двоих своих сыновей и показал, как выглядел 1 сентября.

На фото, датированном 1988 годом, – немного лохматый, светлый мальчишка. Тогда маленькому Мише исполнилось всего семь лет, и он пошел в первый класс в поселке Куйбышево Ростовской области. Кто бы мог тогда подумать, что спустя 30 с лишним лет этот ребенок станет настоящим губернатором Хабаровского края.

А сегодня, в 2023 году, уже не Миша, а Михаил Владимирович посетил культурную программу в колледже водного транспорта и промышленности, где открыли новый центр «Водный транспорт» по федеральному проектй «Профессионалитет».

- Колледж свыше 80 лет готовит кадры для судостроения и судоремонта. На модернизацию материально-технической базы выделено более 112 миллионов рублей, из них средства федерального бюджета - 100 миллионов, - рассказал Михаил Дегтярев.

Теперь здесь созданы современные рабочие зоны для обучения студентов: обслуживание судовой электрики, выполнения работ по навигации и судовождению, лаборатории по использованию внутренних водных путей, обеспечения безопасности жизнедеятельности на судне, борьбы с пробоинами. Предприятиями-партнерами кластера стали Амурское пароходство и Хабаровская ремонтно-эксплутационная база флота.

Кроме того, глава региона поручил наладить отношения еще с одним молодым предприятием, которое работает на территории края - морским портом Эльга, куда, скорей всего, студенты с радостью пойдут на практику и на работу.

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