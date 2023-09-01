Запрет на посещение лесов продлили в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лесопожарная обстановка в Хабаровском крае наладилась, но запрет на посещение лесов все еще остается. Точнее, его продлили. Несмотря на то, что в регионе тушат всего четыре возгорания, а площадь, охваченная огнем, уменьшилась в десятки раз, риск возникновения новых остается. Поэтому посещать леса нельзя еще до 21 числа, приказ подписан 1 сентября.

Нельзя ни заходить, ни заезжать в лес. Исключение действует только для тех, кто работает там или арендовал участок.

- В настоящий момент причиной лесных пожаров являются сухие грозы. На большей части региона наблюдается дефицит осадков. Просим жителей соблюдать правила пожарной безопасности и придерживаться запрета на посещение лесов. Это мера временная. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для физлиц до 60 тысяч рублей, а для юрлиц - до двух миллионов рублей, - напомнил заместитель министра - начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов.

Сейчас пожары горят в Николаевском, Ульчском и имени Полины Осипенко районах. Всего с ними борется 221 человек, пять единиц техники и два воздушных судна. Городам, селам и объектам экономики ничего не угрожает. Всего с начала сезона в регионе тушили 774 пожара.

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