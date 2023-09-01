Серьезные последствия от маленького огня: хабаровчанка пострадала при пожаре на улице Бондаря

Женщина с отравлением попала в больницу после пожара в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 1 сентября спасатели тушили серьезный пожар на улице Бондаря в Хабаровске. Примерно в 13:49 на пульт службы спасения поступил звонок. Очевидцы сказали, что горит жилая пятиэтажка.

- Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли на место происшествия. В квартире на третьем этаже горели домашние вещи. Самостоятельно покинули подъезд 18 человек, из них трое детей. Быстрые и слаженные действия расчетов позволили в 14:00 локализовать пламя на площади всего в 0,5 квадратного метра. Полностью пожар ликвидирован в 14:10, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В итоге от маленького пожара все же пострадали люди. В больницу с отравлением продуктами горения попала женщина. Пока о ее состоянии ничего не известно.

Всего на месте работали 10 человек и три единицы техники. На месте работают дознаватели, которые уточняют подробности и причины возгорания.

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