Курсанты программы «Муравьев-Амурский» из Хабаровского края примут участие в ВЭФ Фото: министерство ЖКХ Хабаровского края

Курсанты образовательной программы «Муравьев-Амурский – 2030» примут участие в сессии деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ). Главной темой обсуждения станут новые подходы к реализации проектов в области госуправления на Дальнем Востоке, а также инновации в сфере трудоустройства и наставничества.

В рамках программы «Муравьев-Амурский – 2030» планируется проведение восьми моделей обучения, одна из которых запланирована на ноябрь 2023 года в Хабаровске. В первом потоке программу обучения прошли семь человек.

По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, работа с перспективными молодыми людьми и создание для них благоприятных условий труда – один из приоритетов молодежной политики края.

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