В Хабаровске объявлен набор детей в бесплатные группы по футболу Фото: Академия "Искра"

У каждого ребенка в Хабаровске скоро появится шанс стать профессиональным футболистом. Академия «Искра» объявляет набор воспитанников 2017-2018 годов рождения в новые бесплатные группы.

- Сейчас у нас занимается более 650 ребят и в ближайшие годы мы планируем набрать примерно столько же. Инфраструктура Академии позволяет вместить всех желающих. Плюс мы постоянно расширяемся и строим новые спортивные объекты, – сказал директор футбольной Академии «Искра» Алексей Попов.

Детей ждет интенсивная программа тренировок с 12-24 занятиями в месяц. Учить их будут лицензированные тренеры с опытом работы в лучших футбольных школах России (ФК «Локомотив», ФК «Краснодар», ФК «Алания», ФК «Чертаново»).

- Мы хотим привить ребенку любовь к футболу. Поэтому каждый воспитанник при зачислении получает бесплатно всю экипировку: футболку, шорты и гетры. Мы берем на себя все расходы по выезду сильнейших ребят на турниры, как федеральные, так и региональные, - добавил Алексей Попов.

Отбор пройдет 9 сентября в 11:00 и 13:00 на стадионе Академии «Искра» на 65-летия Победы, 21. Для участия нужно оставить заявку администратору.

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