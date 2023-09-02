Память жертв Беслана почтут в Хабаровске 3 сентября
Фото: Иван МАКЕЕВ
3 сентября в Хабаровске пройдет несколько мероприятий, посвященных Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом. В 11:00 в Краевом центре единоборств посетителям прочтут лекцию о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей. После этого в центре пройдет турнир по каратэ, участниками которого станут молодые борцы.
Вечером с 18:30 до 19:30 на Комсомольской площади состоится акция «День памяти жертв Беслана». Кроме того, на площади с творческими номерами выступят ансамбль «Глория» и студенты Хабаровского государственного института культуры. В конце участники акции зажгут свечи в память о жертвах террора и возложат цветы к стеле «Город воинской славы».
Еще одна акция пройдет 3 сентября в парке имени Муравьева-Амурского. В 18:30 начнется концерт, после которого гости зажгут свечи в память о жертвах терроризма.
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