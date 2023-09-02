Избил и забрал телевизор: хабаровчанка стала жертвой агрессивного квартиранта

Мужчину осудили за нападение на женщину и кражу в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце 2022 года хабаровчанка обратилась в полицию, после того, как на нее напал квартирант. Женщина впустила в дом пару гражданских супругов. Втроем они жили в одной квартире. Съемщики регулярно выпивали и не работали. Хозяйка жилья не раз говорила паре, что им нужно остепениться и перестать злоупотреблять спиртным. Очередное замечание вывело из себя мужчину. Он набросился на женщину с кулаками, избил ее и унес из квартиры телевизор. Вместе с ним ушла и его сожительница. Потерпевшая оценила ущерб в 20 тысяч рублей.

- Была установлена личность преступника. 32-летний мужчина не раз был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2021 году он освободился из колонии. В августе 2022 года его приговорили к году условно за избиение случайного знакомого, с которым он распивал алкоголь, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция нашла украденный телевизор дома у знакомой мужчины и вернули владелице. На рецидивиста завели новое уголовное дело за кражу, а его самого взяли под стражу. Позже суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима.

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