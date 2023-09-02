В Хабаровском крае накажут виновных в отключении света в селах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители села Бичевая района имени Лазо возмущены тем, что у них изо дня в день отключают свет. Проблема оставалась нерешенной долгое время, пока о ней не заговорили в СМИ. На основании публикаций в сети прокуратура начала проверку. Оказалось, что жители не только этого села страдают от перебоев.

- Выявлено превышение допустимой продолжительности отключения электроэнергии в селах Бичевая и Кутузовка. Директору МУП «Электрические линии муниципального района имени Лазо» внесено представление, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

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