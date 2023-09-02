1200 студентов поступили на программу «Профессионалитет» в Хабаровском крае Фото: Министерство образования и науки Хабаровского края

В Хабаровском крае по федеральному проекту «Профессионалитет» открыты кластеры «Машиностроение», «Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт» и «Педагогика». В 2023 году на эти направления поступили больше 1,2 тысячи студентов.

- Учитывая растущий интерес молодежи к обучению в колледжах, главная задача проекта «Профессионалитет» – внедрение отраслевой модели подготовки кадров и массовая подготовка специалистов по востребованным профессиям. Сокращаются сроки обучения, но сохраняется качество. Кластеры 2022 года успешно отработали год и вошли в десятку лучших в стране. С этого года открываем в регионе еще два кластера – на базе Хабаровского педагогического колледжа и Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности, – рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

В кластере «Педагогика» на базе Хабаровского педагогического колледжа к занятиям приступили 325 студентов, а по направлению «Водный транспорт» в э том угоду будут учиться 410 человек.

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