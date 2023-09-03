Оба в больнице: мопед столкнулся с иномаркой в Комсомольске

Подросток выехал на встречку. Фото: Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре

Второй день осени в Комсомольске завершился аварией. Все произошло около 21:30. За рулем мопеда «Хонда Дио» ехал 15-летний подросток. Он уже вырулил на улицу Орехова с Ленинградской (ехал в сторону Калинина), как вдруг, в районе 57 дома выскочил на встречку. Там в этот момент ехал автомобиль «Тойота Кроун». За рулем был 35-летний трезвый и опытный водитель (ездит он уже 14 лет). Водитель «Кроуна» совершал маневр разворота на пересечении Орехова-Хетагуровская.

В результате с травмами в больницу попал 15-летний водитель мопеда и его 25-летний пассажир.

- Уважаемые родители, напоминаем, что право на управление мопедами предоставляется лицам, достигшим 16 лет и имеющим водительское удостоверение категории «М», - сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.

Теперь родителям придется нести ответственность за поступок подростка. Грозит ему штраф от 5 до 15 тысяч рублей за управления несовершеннолетним без удостоверения, штраф в 30 тысяч рублей за передачу мопеда лицу без прав. Плюс ко всему мопед поместят на штраф стоянку. А родителей привлекут к административной ответственности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.