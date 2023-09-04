Жертв терактов вспомнили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в минувшее воскресенье вспомнили жертв терактов и погибших во время них героев - сотрудников правоохранительных органов, которые выполняли свой служебный долг. В регионе прошли выставки, церемонии и акции.

Возле научной библиотеки хабаровчане приняли участие в мероприятии «Возьмемся за руки, друзья!». Они смогли посетить фотовыставку, которую организовали в сквере рядом. Закончился день зажжением свечей в память о тех, кто пал, защищая безопасность других людей. А вечер собравшиеся провели, смотря документальный фильм «Беслан - город Ангелов».

Память жертв почтили и в Городе юности. Здесь прошло возложение цветов к мемориальному комплексу сотрудников полиции и к доске Героя России М. В. Васянина, погибшего во время контртеррористической операции в Чечне. А на набережной провели благотворительный фестиваль боевых искусств и единоборств «Часовые Родины», где спортсмены провели мастер-классы и показательные выступления. Акции и церемонии провели также в других городах и селах, среди которых Николаевск-на-Амуре, Вяземский, Чегдомын, Ванино, Эльбан.

- Сегодня мы скорбим вместе с теми, кто потерял своих родных и близких в страшных терактах. Борьба с терроризмом и его профилактика - самые важные задачи правоохранителей и каждого из нас. В крае работает антитеррористическая система, которую мы постоянно совершенствуем, чтобы обеспечить безопасность. Но все же самые действенные способы профилактики - это неравнодушие, приоритет духовно-нравственных ценностей и уважение традиций других народов, - сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

День солидарности в борьбе с терроризмом установили в стране в 2005 году. Именно тогда в Беслане произошло страшное событие, унесшее жизни больше 300 человек, половина из которых - дети.

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