Сотрудники МЧС отправились в Бикин для контроля за прохождением паводка Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Паводковая обстановка в Хабаровском крае находится под контролем МЧС. Спасатели дежурят на опасных участках, чтобы при необходимости оказать помощь населению. Но сейчас серьезной угрозы нет.

По состоянию на 4 сентября из-за разлива рек подтоплены пять участков дорог в населенных пунктах Гайтер, Видное, Кедрово, Кукелево и Забайкальское. В зоне паводка находятся дачи на левом берегу Хабаровска. На островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный подтоплены 49 участков. Из-за большого числа проток есть сложности в подходе к другим участкам.

- Вода поднялась в реке Уссури, из-за чего оказались подтопленными две придомовые территории в селе Видное Вяземского района. За сутки в Бикине освободились от воды пять участков, остаются подтопленными девять. Жилые дома не пострадали, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из-за сильных дождей прогнозируется подъем уровня воды в реках Бикин, Подхоренок, Хор, Матай и Манома. Специалисты не исключают, что вода поднимется до отметок неблагоприятного явления и выше у сел Долми и Дормидонтовка, Звеньевое. Также достичь опасных отметок уровень воды может на всем протяжении реки Уссури на участке от Лончаково до села Новосоветское.

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