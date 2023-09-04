Застрял из-за гнилой доски: спасатели Магадана вытащили мужчину, провалившегося в канаву

Сотрудники МЧС помогли мужчине выбраться из канавы в Магадане
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
Ночью 4 сентября в спасательную службу Магадана поступил вызов. Звонил мужчина, который поневоле оказался в «ловушке» и не мог самостоятельно выбраться. Он застрял ногой в гнилой доске в районе Марчеканского переулка.
- Магаданец наступил ногой на древесную плиту, которая закрывала глубокую канаву, провалился и застрял. Выбраться самостоятельно не получилось, мужчина по телефону вызвал помощь, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.
Магаданец наступил ногой на древесную плиту, провалился и застрял
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
Спасатели сразу приехали на вызов. Они помогли мужчине выбраться. Они достали его из западни и передали сотрудникам скорой.
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