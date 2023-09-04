Летнее тепло вернется в некоторые районы Хабаровского края 5 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Хабаровского края составили прогноз на 5 сентября. В этот день в регионе будет дождливо, но при этом тепло. Никаких штормовых предупреждений специалисты не делали.

Так, в Хабаровске ожидается небольшой дождь. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем потеплеет лишь до 23 градусов. Ветер юго-западный усилится до 13 метров в секунду.

На юге местами пройдет кратковременный дождь: такой длится обычно несколько часов. Температура ночью покажет максимум 16 градусов, а днем потеплеет до летних 26-ти. Ветер с силой до 13 метров в секунду ожидается с запада.

Кратковременный дождь ожидается и в центральных районах Хабаровского края. Ночью будет прохладно: от восьми до 16 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер с силой от трех до 13 метров в секунду подует с юго-запада и северо-запада.

Достать зонтики нужно и жителям севера региона. Дожди пройдут везде, кроме Охотского района, где осадков не ожидается. Ночью здесь будет совсем холодно: минимальная температура воздуха опустится до четырех градусов, максимальная поднимется до 12 градусов. Днем столбик термометра покажет 11-23 градуса. Ветер до 14 метров в секунду подует со всех сторон света.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.