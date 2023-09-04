Больше 200 миллиардов рублей вложили в экономику Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

С 2015 года в Хабаровском крае запустили Территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ). Первые ТОР открылись как раз в этом регионе, а режим СПВ заработал на год позже. За восемь лет резиденты вложили в экономику региона больше 207 миллиардов рублей, сумма налоговых поступлений достигла почти 10 миллиардов. Первые ТОР «Хабаровск» и «Комсомольск» были созданы в том же 2015 году, а спустя два года в регионе появилась ТОР «Николаевск».

- В лидерах такие отрасли, как: логистика, пищевая промышленность, производство строительных материалов, IT-сектор. Сегодня ТОР в Хабаровском крае - это 34 площадки площадью 617 тысяч гектаров, расположенные на территории 10 районов края и двух городов. Режим СПВ действует в Ванинском и Советско-Гаванском районах и прилегающей морской территории портов, - рассказали в министерстве экономического развития региона.

В прошлом году, несмотря на санкции, число резидентов увеличилось на 20, в этом прибавилось еще 12. Сейчас в крае действует 99 резидентов ТОР и 25 - СПВ. Общий объем инвестиций запланирован в 471 миллиард рублей, из которых 285,5 миллиарда вложат резиденты ТОР. Всего планируется создать 18 тысяч вакансий. По факту резиденты ТОР освоили 156,6 миллиарда рублей, а СПВ - 50,6. Работу нашли 9,8 тысячи человек.

В 2023 году создали три новые площадки ТОР: ООО «ВБР-Трейд», ООО «Тумнинский прииск» и под жилое строительство «Дальневосточный квартал». В планах оборудовать еще несколько для разных сфер: сельского хозяйства, туризма, развития морских портов, логистики и производства стройматериалов.

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